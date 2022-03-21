В Офисе Зеленского назвали продажу газа на Запад за рубли «вторым шагом к эскалации»

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал перевод Россией расчетов за газ в рубли. Он считает, что это второй шаг к эскалации мирового конфликта.

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от долларов и евро, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый - угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь", - написал советник главы ОПУ в Twitter.