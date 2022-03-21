Россию не пустили на крупнейшую продуктовую выставку в Китае

Российские компании начали получать отказы на свои заявки стать участником крупнейшей в Китае выставки пищевой промышленности и индустрии гостеприимства SIAL China, которая состоится 18-20 мая 2022 года в Шанхае, сообщает РБК со ссылкой на основателя интернет-издания о Китае «ЭКД» Артема Жданова.

Участие экспортеров из России в выставке в 2022 году невозможно организовать «ввиду текущих политических и экономических ограничений», следует из опубликованной Ждановым копии письма от компании «Глобал фуд инжиниринг», уполномоченного представителя SIAL в России.

Российские экспортеры не смогут принять участие в SIAL China 2022, подтвердил РБК гендиректор «Глобал фуд инжиниринг» Сергей Куропкин. Он напомнил, что выставка не является китайской, организатор SIAL — французский выставочный холдинг Comexposium («Глобал фуд инжиниринг» — ее официальный уполномоченный представитель в России).

Отказ по заявке на участие из-за действующих санкций и связанных с ними рисков получил также Российский экспортный центр, следует из опубликованного письма. Организаторы уточняют, что заявка может быть перенесена на 2023 год «при условии нормализации политической ситуации».

SIAL — крупнейшая международная выставка пищевой промышленности и индустрии гостеприимства. Организатор и владелец бренда — французская компания Comexposium.