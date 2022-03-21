Путин обсудил с Шольцем переговоры России и Украины

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах", - говорится в сообщении.

В этом месяце в общей сложности Путин и Шольц созванивались уже шесть раз (в двух разговорах участвовал также президент Франции Эммануэль Макрон). Стороны обсуждали ход российской «спецоперации» в Украине, а также переговоры сторон.