Журналист Невзоров: «Я признаю себя преступником, если...»

По мнению Невзорова, цель уголовного преследования в отношении него по делу о фейках — показать российским журналистам, что не собираются «щадить никого». Вместе с тем принятый закон о фейках противоречит закону о СМИ и Конституции РФ, закрепляющими право на выражение мнения, отмечает Невзоров.

Российский журналист Александр Невзоров написал открытое письмо на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом пишет «Росбалт».

«Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи — я признаю себя преступником. Но не ранее», — высказал свое мнение журналист.

Невзоров предлагает Бастрыкину «закрыть это нелепое дело. А я со своей стороны попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения».

Накануне сообщалось, что Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию. В материалах дела упоминаются публикации журналиста в соцсетях о ситуации вокруг родильного дома в Мариуполе.