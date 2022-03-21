Журналист Невзоров: «Я признаю себя преступником, если...»
Российский журналист Александр Невзоров написал открытое письмо на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом пишет «Росбалт».
По мнению Невзорова, цель уголовного преследования в отношении него по делу о фейках — показать российским журналистам, что не собираются «щадить никого». Вместе с тем принятый закон о фейках противоречит закону о СМИ и Конституции РФ, закрепляющими право на выражение мнения, отмечает Невзоров.
«Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи — я признаю себя преступником. Но не ранее», — высказал свое мнение журналист.
Невзоров предлагает Бастрыкину «закрыть это нелепое дело. А я со своей стороны попытаюсь сохранить остатки моего былого к вам уважения».
Накануне сообщалось, что Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию. В материалах дела упоминаются публикации журналиста в соцсетях о ситуации вокруг родильного дома в Мариуполе.