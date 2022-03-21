Россияне до сих пор не забрали тела своих военных, погибших еще в начале военных действий в Украине. Это представляет угрозу окружающей среде, сообщил исполняющий обязанности директора Управления здравоохранения Сумской военной администрации Анатолий Котляр в комментарии Суспільному.

«Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд», — объяснил он.

Котляр отметил, что международное гуманитарное право предполагает необходимость взять биологические образцы для того, чтобы потом определить по ДНК, что это за человек.

По его словам, Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов для хранения тел, но из-за блокировки железной дороги их пока не доставили. Тела погибших российских военных хранят в полиэтиленовых пакетах. «Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям», — сказал он.