В Беларуси опровергли слухи о масштабной мобилизации

Сообщения о проводимой в Беларуси масштабной мобилизации – фейк, в стране началась плановая призывная кампания, которая проводится ежегодно, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает БелТА.

«Что касается тиражируемых фейков о якобы проводимой в нашей стране масштабной мобилизации, то «осведомленные источники», как обычно, немного напутали», - утверждает Вольфович.

Он заявил, что в Беларуси идет весенний призыв, в 2022 году также планируется вызвать на военную службу 150 офицеров запаса. Все эти мероприятия проводятся в плановом режиме каждый год, сказал Вольфович.