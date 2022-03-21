Сколько потеряют зарубежные авиакомпании из-за облета России

Потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории России составят минимум $2-3 млрд в год из-за удлинения маршрутов и дополнительной траты авиакеросина, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев в Совете Федерации.

«Удлинился полет у них [зарубежных авиакомпаний на фоне закрытия неба] в одну сторону от двух до трех часов в зависимости от точки направления. Что это такое? Я хочу вам рассказать, что такое два часа. Один час полета <....> – примерно 7,5 тонны керосина. Посмотрите, как их акции падают, как у них выросла стоимость их билетов. Я хочу вам сказать, что потери у них будут по европейским компаниям на круг от $2 до $3 млрд за год. Американцы ушли с кроссполярных перелетов, они также нас обходят, там меньшие потери, примерно $500 млн они потеряют», - цитирует Савельева ТАСС.

По его словам, Минтранс понимает, как будет работать в условиях санкционного давления.