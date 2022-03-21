Решение Путина привело к ускоренному росту цен на газ

Цены на газ в Европе продолжают ускоренный рост, впервые с 11 марта подскочив выше $1 500 за тысячу кубометров и росли почти на 34%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Рост цен на газ произошел после того, как Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки российского природного газа в Европу в рубли. Все зарубежные потребители должны иметь возможность проведения платежей за российский газ в рублях, отметил президент РФ.