Зеленский: «Правда не нашлась в кабинетах, теперь ее приходится добиваться на поле боя»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия своим полномасштабным вторжением в Украину, которое произошло 24 февраля, перечеркнула значение слова «диалог», сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к парламенту Франции.

«Когда переговоры в нормандском формате, в которой одной из сторон была Россия, давали результат, была надежда, что диалог с Кремлем поможет урегулировать конфликт. В нормандском формате было четыре страны, но через них был представлен весь мир. Кто-то поддерживал, кто пытался затягивать процесс, кто хотел все сорвать, но казалось важным, что мир присутствовал всегда за тем столом. И когда переговоры давали результат – это было как глоток свежего воздуха, как надежда на то, что разговор с Россией может помочь, что руководство России можно убедить словами, чтобы Москва выбрала мир», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что 24 февраля Россия перечеркнула все усилия, которые были достигнуты в рамках «Нормандии»: «Но наступило 24 февраля – день, который перечеркнул все усилия. Всех нас. Перечеркнул значение слова диалог, все было разбомблено русскими войсками. Правда не нашлась в кабинетах, поэтому теперь ее приходится добиваться на поле боя».