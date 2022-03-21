Постпред США об отправке миротворцев НАТО в Украину

У союзников Североатлантического Альянса много вопросов относительно отправки миротворцев в Украину. Однако эта идея не находится в тупике, заявила постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит на полях Атлантического совета.

«В ходе опроса (союзников НАТО, – ред.) было предложено ввести конкретную миротворческую миссию (в Украину, – ред.). Есть много открытых вопросов по этому поводу. Я бы не назвала это тупиком. Я думаю, что союзники хотят знать больше о том, что предлагает Польша», - цитирует Смит РБК-Украина.

Ранее президент Польши заявил, что планирует предложить на саммите НАТО отправить миротворцев в Украину.