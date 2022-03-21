Чернигов превращается во второй Мариуполь

Украинский город Чернигов остался полностью отрезан от Киева. Российские войска разбомбили мост через Десну, через который переправлялась гуманитарная помощь и осуществлялась эвакуация мирных жителей, пишет израильский 9-й канал со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

По ее словам, город превратился в заложника, а местных жителей собираются депортировать в Россию – составляются списки для «эвакуации» в Курскую область. Кто именно составляет списки, из сообщения Денисовой неясно. Чернигов находится в осаде и постоянно обстреливается российскими войсками. В городе нет электроэнергии, воды, тепла и практически нет газа, инфраструктура уничтожена.

После вторжения России в Украину Чернигов стал одним из наиболее пострадавших городов Украины. По состоянию на 22 марта город после трех недель непрерывных обстрелов находится на грани гуманитарной катастрофы.