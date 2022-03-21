Российские больницы переходят на режим экономии, сообщает "База". Согласно данным, сотрудники разных медучреждений жаловались, что приходится экономить на ампулах, расходных материалах, перчатках. Врачам стали меньше выдавать зарубежных перевязочных материалов, рекомендовав искать отечественные аналоги.

Текущих запасов, по словам источников издания, в Центре нейрохирургии им. Бурденко, хватит на 1-2 месяца. Персоналу Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) советуют надевать перчатки только на ту руку, которой непосредственно производят манипуляции с пациентом.

В Морозовской ДГКБ нехватка коснулась и средств индивидуальной защиты для врачей. Кроме того, начался дефицит картриджей для принтеров, бумаги, шприцов, венозных катетеров, жаропонижающих и тары для биологических жидкостей в ДГКБ им. Сперанского. Брать у пациентов анализы врачам поручили лишь в экстренных случаях.