Премьер Израиля высказал Путину «некоторые идеи» по переговорам Киева и Москвы

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом сегодня состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обменялись оценками ситуации вокруг «специальной военной операции» РФ в Украине. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

«Владимир Путин дал свои оценки переговорам и ходу специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр Израиля Нафтали Беннет «высказал некоторые идеи» по переговорам Москвы и Киева об урегулировании ситуации в Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса», - говорится в сообщении.

Конкретные предложения Беннета в сообщении не указываются, стороны договорились продолжить диалог.