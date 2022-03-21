Во время обстрела Мариуполя погиб журналист

Согласно информации, Виктор Дедов в момент обстрела вместе с женой Натальей и сыном находился в собственной квартире в Мариуполе. «Он погиб еще 11 марта. Две мины взорвались прямо в квартире. Мужчина получил тяжелое ранение и скончался через несколько минут», - говорится в сообщении.

По словам его супруги, Виктора Дедова так и не смогли нормально похоронить, ведь через четыре дня после его гибели дом сгорел.

Сообщается, что НСЖУ фиксирует военные преступления России в отношении работников СМИ и передает информацию в Европейскую и Международную федерацию журналистов.