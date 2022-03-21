Bloomberg: глава Центробанка России хотела подать в отставку. Путин не разрешил

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина хотела оставить должность после начала войны, однако президент России Владимир Путин не принял ее отставку, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Это расценивалось бы как предательство. О том, что Набиуллина хотела уволиться уже 24 февраля, ранее рассказал источник The Guardian. По его словам, «это имело бы прямые последствия для нее и ее семьи».

Как сообщает агентство, некоторые сотрудники российского ЦБ называют свое состояние безнадежным. «В какой-то момент темп увольнений был настолько интенсивным, что у ИТ-отдела не хватило рук для закрытия учетных записей», - говорят собеседники Bloomberg.

В то же время другие отделы столкнулись с шквалом резюме из российских банков, против которых ввели санкции, пишет Meduza.