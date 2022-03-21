В России назвали страны, которые не поддержат исключение из G20

Исключение России из «Большой двадцатки» G20 не поддержат, вероятнее всего, Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других стран, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны «Большой двадцатки», а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия», - написал он в своем Telegram.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20.