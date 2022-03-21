Асад: страны Ближнего Востока ищут замену поддержке США
Ситуация вокруг Украины и Афганистана заставляет страны Ближнего Востока искать замену поддержке США, заявил президент Сирии Башар Асад на переговорах с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Дамаске.
«После поражения США в Афганистане и особенно на фоне событий вокруг Украины стало очевидно, что США и НАТО не могут никак повлиять [на ситуацию] на международной арене. Поэтому страны региона ищут новые союзы, чтобы заменить поддержку со стороны американцев», - цитирует Асада ТАСС.