Российская армия за время «спецоперации» уничтожила 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1 564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 367 единиц специальной военной автомобильной техники», - цитирует Конашенкова РИА Новости.

По его словам, российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.