Отдел политики 21:38

Из-за прекращения подачи газа в Ханкенди Армения уже несколько недель устраивает на всевозможных международных площадках своеобразное «гуманитарное шоу», взывая к состраданию мирового сообщества. Напомним, 8 марта на газопроводе, поставляющем «голубое топливо» из Армении в населенные армянами части Карабаха, произошла авария. Спустя некоторое время были проведены ремонтные работы, после чего подача газа возобновилась. Однако два дня назад газоснабжение вновь прервалось, в чем Ереван незамедлительно усмотрел «коварную руку Баку», обвинив Азербайджан в преднамеренной «организации гуманитарного террора».

На фоне трагических новостей, поступающих в эти дни из Харькова и Мариуполя, доносящиеся из Еревана стенания о «гуманитарной катастрофе» вызывают чувство брезгливости. Важно отметить, что для марта последняя неделя на территории нашей страны выдалась необычно холодной. Так что недовольство проживающих на территории Азербайджана армян, временно оставшихся без отопления, когда за окнами чуть ли не декабрьская стужа, понять можно. Тут, как говорится, хочешь – не хочешь, а начнешь задумываться о масонском заговоре. Впрочем, стоит только взглянуть на ситуацию трезвым взглядом, без неуместной в данном случае политической патетики, как сразу становится очевидно – перебои с отоплением у армян в Ханкенди связаны только с техническими проблемами, и не более того. Как известно, Ханкенди расположен на высоте 850 метров над уровнем моря, а газоснабжение высокогорных районов со сложным рельефом местности, как хорошо известно специалистам, является крайне сложной задачей. Даже чиновники «Азеригаза», которые с гордостью рапортуют о газоснабжении территории Азербайджана на 97-98 процентов, отводят взгляд, когда речь заходит о бесперебойных поставках газа в такие высокогорные районы, как Лерик, Гусар, Кедабек...

Да и сам Ереван, успевший растрезвонить на весь мир о чуть ли не «гуманитарной катастрофе» в Ханкенди, мягко говоря, лукавит. Ведь еще до войны, когда Карабах находился под оккупацией Армении, на этих территориях не было нормального газоснабжения и там так же, как и сейчас, периодически случались аварии, вследствие чего дома в Ханкенди оставались неотапливаемыми. Просто в последнее время у вороватых армянских чиновников появилась долгожданная возможность оправдывать любой свой провал «коварными проделками Азербайджана». Очень удобная позиция, не правда ли? Впрочем, к бредовым армянским обвинениям в Баку давно привыкли. Что действительно поражает, так это реакция некоторых международных организаций, поспешивших в связи с перебоями в газоснабжении выразить свою «глубокую обеспокоенность». В частности, с таким заявлением выступил Питер Стано, ведущий представитель Евросоюза по внешним связям, призвавший Азербайджан «срочно возобновить поставки газа пострадавшему местному населению». Интересная, однако, складывается картина!

Когда Армения три десятилетия держала под оккупацией азербайджанские земли, подвергала этнической чистке азербайджанское население и уничтожала его материально-культурное наследие, Евросоюз и другие международные структуры молчали. Но стоило только нескольким сотням армян в Ханкенди померзнуть пару недель в своих квартирах, как тут же возникла «глубокая обеспокоенность» ЕС. Так и хочется спросить: а где же были Евросоюз и лично вы, господин Питер Стано, когда 300 тысяч азербайджанцев на протяжении пятнадцати лет страдали от нехватки газа и электроэнергии в заблокированном армянами Нахчыване? Почему вы молчали, когда армяне сознательно устраивали акты экологического террора, используя гидротехнические возможности Сарсангской ГЭС? И что это в конце концов, такое, если не явное проявление двойных стандартов и дискриминация по национальному признаку?