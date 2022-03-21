22-23 марта в Исламабаде состоялась 48-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему «Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития».

Как сообщили в МИД Азербайджана, в рамках 48-й сессии Совета приняты четыре резолюции: «Ликвидация последствий армянской агрессии против Азербайджанской Республики», «Экономическая помощь Азербайджанской Республике», «Разрушение и оскорбление исламских историко-культурных святынь на территории Азербайджана в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики» и «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни», охватывающих политические, экономические и культурные вопросы, связанные с последствиями армянской агрессии против Азербайджана.

Отмечается, что эти резолюции, традиционно ежегодно принимаемые ОИС, включают новые положения с учетом последней ситуации в регионе.