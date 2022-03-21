От России потребовали вернуть 500 самолетов на $20 млрд

«Уже запросы поступили на возврат более чем 500 самолетов иностранного производства», - сказал он, назвав это требование «политическим решением».

Западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов, заявил министр транспорта России Виталий Савельев, выступая на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа», передает РБК.

Глава российского Минтранса отметил, что правительство должно определиться с выкупом самолетов иностранных лизингодателей общей остаточной стоимостью $20 млрд. По его словам, авиакомпании пока безуспешно пытаются вести переговоры по этому вопросу.

РБК напоминает, что Росавиация призвала авиакомпании с лизинговыми самолетами приостановить международные рейсы, а правительство предложило регистрировать права на самолеты, находящиеся в лизинге. По мнению властей, выдача российских сертификатов летной годности позволит использовать иностранные самолеты внутри страны. Позже президент Владимир Путин разрешил зарегистрировать их.