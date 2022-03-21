Владимир Зеленский советовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против российского бизнесмена Романа Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в начале марта сотрудники минфина США подготовили санкции в отношении Абрамовича, однако, когда пришло время объявлять о мерах параллельно с ЕС и Великобританией, Совет национальной безопасности при Белом доме попросил минфин воздержаться от этих мер.

«Причина: президент Украины Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха, который может оказаться важным посредником по России в переговорах о мире», - говорится в сообщении издания.

При этом педставитель бизнесмена отказался комментировать участие Абрамовича в переговорном процессе.