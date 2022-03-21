Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича The Wall Street Journal
Владимир Зеленский советовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против российского бизнесмена Романа Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в начале марта сотрудники минфина США подготовили санкции в отношении Абрамовича, однако, когда пришло время объявлять о мерах параллельно с ЕС и Великобританией, Совет национальной безопасности при Белом доме попросил минфин воздержаться от этих мер.
«Причина: президент Украины Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха, который может оказаться важным посредником по России в переговорах о мире», - говорится в сообщении издания.
При этом педставитель бизнесмена отказался комментировать участие Абрамовича в переговорном процессе.