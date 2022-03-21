Российских силовиков оштрафовали за пытку азербайджанцев

ЕСПЧ признал российские власти виновными в нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека, которая запрещает пытки. Суд также постановил, что расследование России было неэффективным, а Мурада лишили свободы по делу о наркотиках незаконно.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 26 тысяч евро в качестве компенсации проживающим в Москве Мураду Рагимову и его отцу Фирудину, которых в 2016 году пытали силовики. Об этом сообщает «Комитет против пыток», пишет российская «Новая газета».

Издание напоминает, что в 2016 году московские силовики пришли в квартиру Рагимовых с обыском по делу о распространении наркотиков и связи с сирийскими боевиками в отношении 22-летнего студента Мурада Рагимова. В тот момент в доме находились его мать, сестра и отец. По словам членов семьи, сотрудники правоохранительных органов несколько часов издевались над Мурадом: душили его пакетом, избивали ножкой от стола, посудой и электрошокером. Один из силовиков всадил Рагимову в ногу десантный нож. Отца Мурада в соседней комнате пытали электрошокером. Семья рассказала, что затем студенту подкинули наркотики.

Врачи зафиксировали у Мурада ранения и гематомы. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что им пришлось применить силу из-за того, что Рагимов «оказал сопротивление». При этом каждый силовик в отдельности заявил, что бил Мурада не он. Ранение в ногу, по словам силовиков, студент получил из-за того, что наступил на осколок зеркала.

Мурада приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Рагимов уже отбыл этот срок. Расследование в отношении силовиков не проводилось.