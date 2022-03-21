Постпред Турции при ООН: Мы не оставим своих украинских братьев в беде

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что агрессия России против Украины является грубейшим нарушением международного права. Об этом сообщает Anadolu.

«Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня», - сказал Синирлиоглу на заседании Совета Безопасности ООН, который собрался на чрезвычайное совещание в связи с гуманитарной катастрофой в Украине.

Синирлиоглу сказал: «В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться, и немедленно должна прекратиться... Мировое сообщество не может с этим смириться, это грубейшее попрание международного права».

Феридун Синирлиоглу отметил критическую ситуацию в Мариуполе, где каждый день погибают женщины и дети. «Мы не оставим наших украинских братьев в беде», - добавил постпред Турции.

Он напомнил, что Турция прекрасно понимает проблему и трагедию беженцев, так как Турция та страна, которая приняла больше всех беженцев в мире.

Отмечая активную роль Турции в дипломатическом плане Синирлиоглу подчеркнул, что инициатив одной страны недостаточно, все страны несут ответственность за благополучие будущих поколений. «Мы призываем к немедленному прекращению огня в Украине, Россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий», - призвал Синирлиоглу.