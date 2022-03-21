Совбез: Турция за немедленное прекращение огня в Украине

Совет безопасности Турции распространил заявление, в котором говорится что Турция наряду с дипломатическими и посредническими усилиями будет четко придерживаться условий конвенции Монтрё, передает Anadolu.

Отмечается, что Совет безопасности во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом собрался в Анкаре.

Согласно данным, Совет безопасности огласил свою позицию по российско-украинскому конфликту: «Турция за немедленное прекращение огня, достижения мира и стабильности в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины».

В заявлении также отмечено, что Турция выступает за мир и стабильность в регионе Черного моря, в связи с чем четко придерживается условий конвенции Монтрё. Наряду с этим продолжаются дипломатические и посреднические усилия.