Эльнур Мамедов, отдел экономики 23 мартa 2022, 23:32

Полномасштабное российское вторжение в Украину поставило европейские страны в крайне сложное положение. С одной стороны, солидаризируясь с Украиной, Европа продолжает вводить против России масштабные экономические санкции, однако, с другой – она не может отказаться от закупок российского газа, являющегося одним из главных источников валютных поступлений для экономики этой страны. И это неудивительно, если учесть, что на Россию приходится около 40 процентов всего потребляемого Евросоюзом газа. Неслучайно Брюссель так стремится как можно скорее обрести независимость от импорта российского газа. В поисках новых партнеров министр экономики ФРГ Роберт Хабек уже посетил Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где обсуждал перспективы сотрудничества в области энергетики.

Впрочем, объединенная Европа, остро нуждающаяся в диверсификации поставок углеводородов и обеспечении своей энергетической безопасности, одновременно рассматривает сразу несколько вариантов активного сотрудничества с газодобывающими странами, в числе которых Азербайджан рассматривается как один из наиболее надежных и приоритетных партнеров. Конечно, азербайджанский газ не может в полной мере компенсировать российские поставки, не говоря уже об удовлетворении общего спроса европейского рынка на «голубое топливо». Однако поддержать партнеров дополнительными объемами газа с параллельным расширением имеющейся газотранспортной системы Азербайджану вполне по силам, что в сложившейся ситуации имеет принципиально важное значение. Тем временем в Европе все чаще говорят о необходимости расширения газопроводов, ведущих из Азербайджана. В частности, представители Болгарии уже который раз за последние дни настаивают на необходимости расширения Трансадриатического трубопровода (ТАР) и представляют детальные отчеты о мерах по ускорению строительства интерконнектора Греция - Болгария (IGB) для приема контрактных объемов азербайджанского газа. Примечательно, что строительство IGB постоянно затягивалось из-за нечеткого выполнения партнерами Азербайджана своих обязательств. Теперь же, после введения антироссийских санкций, работа пошла быстрее, и сдача интерконнектора ожидается уже до 1 июля нынешнего года, после чего Болгария сможет получить весь оговоренный в контракте объём азербайджанского газа.

О необходимости расширения газопровода из Азербайджана пишет и влиятельное издание EU Reporter. В частности, в статье говорится, что работы по расширению газопровода, по которому можно будет ежегодно перекачивать в ЕС не десять миллиардов кубометров газа, а двадцать, могут занять несколько лет. Но, как пишет обозреватель EU Reporter, это необходимо сделать, поскольку речь идет об энергетической безопасности Европы. Выступая в Баку на конференции по «Южному газовому коридору» (ЮГК) еще до российского вторжения в Украину, комиссар по энергетическим вопросам Еврокомиссии Кадри Симсон тонко намекнула, что безопасность поставок азербайджанского газа в Европу не вызывает ни малейших сомнений. В ответ президент Ильхам Алиев заявил, что, завершив проект ЮГК, Азербайджан смог увеличить экспорт природного газа, составивший в 2021 году 19 миллиардов кубометров – 8,5 миллиарда было перекачано в Турцию, почти 7 миллиардов – в Италию, остальной объем был экспортирован в Грузию, Грецию и Болгарию. А после того, как Албания закончит сооружение своей газораспределительной сети, эта страна также станет получателем азербайджанского газа.