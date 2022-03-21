Россия закрывает окно. Азербайджан – «окно возможностей» наш комментарий

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Полномасштабное российское вторжение в Украину поставило европейские страны в крайне сложное положение. С одной стороны, солидаризируясь с Украиной, Европа продолжает вводить против России масштабные экономические санкции, однако, с другой – она не может отказаться от закупок российского газа, являющегося одним из главных источников валютных поступлений для экономики этой страны.

И это неудивительно, если учесть, что на Россию приходится около 40 процентов всего потребляемого Евросоюзом газа. Неслучайно Брюссель так стремится как можно скорее обрести независимость от импорта российского газа. В поисках новых партнеров министр экономики ФРГ Роберт Хабек уже посетил Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где обсуждал перспективы сотрудничества в области энергетики.

Брюссель стремится как можно скорее обрести независимость от импорта российского газа

Впрочем, объединенная Европа, остро нуждающаяся в диверсификации поставок углеводородов и обеспечении своей энергетической безопасности, одновременно рассматривает сразу несколько вариантов активного сотрудничества с газодобывающими странами, в числе которых Азербайджан рассматривается как один из наиболее надежных и приоритетных партнеров.

Конечно, азербайджанский газ не может в полной мере компенсировать российские поставки, не говоря уже об удовлетворении общего спроса европейского рынка на «голубое топливо». Однако поддержать партнеров дополнительными объемами газа с параллельным расширением имеющейся газотранспортной системы Азербайджану вполне по силам, что в сложившейся ситуации имеет принципиально важное значение.

Тем временем в Европе все чаще говорят о необходимости расширения газопроводов, ведущих из Азербайджана. В частности, представители Болгарии уже который раз за последние дни настаивают на необходимости расширения Трансадриатического трубопровода (ТАР) и представляют детальные отчеты о мерах по ускорению строительства интерконнектора Греция - Болгария (IGB) для приема контрактных объемов азербайджанского газа.

Примечательно, что строительство IGB постоянно затягивалось из-за нечеткого выполнения партнерами Азербайджана своих обязательств. Теперь же, после введения антироссийских санкций, работа пошла быстрее, и сдача интерконнектора ожидается уже до 1 июля нынешнего года, после чего Болгария сможет получить весь оговоренный в контракте объём азербайджанского газа.

строительство IGB постоянно затягивалось из-за нечеткого выполнения партнерами Азербайджана своих обязательств. Теперь, после введения антироссийских санкций, работа пошла быстрее

О необходимости расширения газопровода из Азербайджана пишет и влиятельное издание EU Reporter. В частности, в статье говорится, что работы по расширению газопровода, по которому можно будет ежегодно перекачивать в ЕС не десять миллиардов кубометров газа, а двадцать, могут занять несколько лет. Но, как пишет обозреватель EU Reporter, это необходимо сделать, поскольку речь идет об энергетической безопасности Европы.

Выступая в Баку на конференции по «Южному газовому коридору» (ЮГК) еще до российского вторжения в Украину, комиссар по энергетическим вопросам Еврокомиссии Кадри Симсон тонко намекнула, что безопасность поставок азербайджанского газа в Европу не вызывает ни малейших сомнений.

В ответ президент Ильхам Алиев заявил, что, завершив проект ЮГК, Азербайджан смог увеличить экспорт природного газа, составивший в 2021 году 19 миллиардов кубометров – 8,5 миллиарда было перекачано в Турцию, почти 7 миллиардов – в Италию, остальной объем был экспортирован в Грузию, Грецию и Болгарию. А после того, как Албания закончит сооружение своей газораспределительной сети, эта страна также станет получателем азербайджанского газа.

на конференции по «Южному газовому коридору» Ильхам Алиев подчеркнул, что на новых рынках есть реальная потребность в азербайджанском газе

Напомнив участникам конференции, что только подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, Ильхам Алиев подчеркнул, что на новых рынках есть реальная потребность в азербайджанском газе, к чему в Баку полностью готовы, поскольку Азербайджан всегда был и остается надежным поставщиком энергетических ресурсов.

«Знакомясь с последними данными относительно доли азербайджанского газа на международных рынках стран, покупающих газ, я вижу, что некоторые страны приобретают у Азербайджана 80 процентов, а другие – 15-20 процентов потребляемого газа, - отметил, в частности, президент Алиев. – Хочу заверить участников конференции, что эти показатели будут расти, поскольку мы планируем увеличить добычу газа…»

Как уже отмечалось, предотвратить энергетический кризис, который может захлестнуть Европу в случае тотального отказа от российского газа, Азербайджан, конечно же, не сможет. В то же время для целого ряда европейских государств газ из Азербайджана является своеобразным «окном возможностей», которое позволяет минимизировать кризисные потери и укреплять энергетическую безопасность.