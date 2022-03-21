В Украине планируют обменять пленных моряков с острова Змеиный

«Здесь есть моряки, мы, кстати, спасли 11 моряков (РФ) и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей... Они (РФ) изъявили желание обменять своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их обменяем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен», - цитирует Верещук Украинская правда.

По словам Верещук, к ней обратилась российский омбудсмен Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя. «Я говорю – хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а на кого нам менять наших городских голов, которых захватили в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые представляет РФ, которые мы подаем».