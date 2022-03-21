Французская фармкомпания остановила деятельность в России

Пресс-служба французской фармкомпании Sanofi сообщила о том, что компания ограничит коммерческую деятельность и клинические испытания на территории России и Беларуси.

Отмечается, что поставки производимых компанией жизненно важных медицинских препаратов прерываться не будут.

Решение компании об ограничении деятельности подразумевает, в частности, отказ от расходов на рекламу и маркетинг продукции. В то же время Sanofi, прекращая набор пациентов для участия в клинических испытаниях, продолжит лечение и обследования пациентов, участвующих в ее программах.