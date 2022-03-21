США уверены, что ядерная сделка с Ираном не поможет экономике России

США уверены, что возможная ядерная сделка с Ираном в рамках возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не даст крупных экономических возможностей для России, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены в том, что, если бы мы вернулись назад к СВПД, <...> это не создало бы значительных экономических возможностей для России. И мы бы приняли любые необходимые шаги в плане выполнения [санкций], чтобы так это и было. Мы достигли прогресса за последние несколько недель, но до сих пор остаются некоторые вопросы. Мы работаем над решением этих вопросов. Все еще не ясно, удастся ли это завершить или нет», - цитирует Салливана ТАСС.