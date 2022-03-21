Renault все же приостанавливает деятельность в России

Французская автомобильная компания Renault решила немедленно остановить свой завод в Москве.

В выпущенном в среду вечером пресс-релизе компании, который цитируют СМИ, говорится, что Renault немедленно останавливает московский завод, а также подумает, что делать со своим контрольным пакетом акций в АвтоВАЗе, учитывая при этом ответственность за судьбу 45 тысяч работников этого крупнейшего в России производителя автомобилей.

Renault оставался единственным крупным мировым автопроизводителем, который продолжал производство в России после начала войны в Украине. Вместе с «Ростехом» Renault контролирует «АвтоВАЗ», производящий автомобили Lada. На московском заводе Renault выпускается внедорожная модельная линейка, в том числе внедорожники Duster, кроссоверы Kaptur и купе-кроссоверы Arkana.

В среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видео перед парламентом Франции, призвал остающиеся в России французские компании, в том числе Renault, немедленно уйти оттуда.