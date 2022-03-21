В Киеве действия Минска назвали провокацией

Сокращение состава посольства Украины в Минске и закрытие консульства в Бресте – это провокация со стороны белорусских властей и попытка спровоцировать Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

«Что касается логики этого шага, то это провокация со стороны белорусских властей, попытка спровоцировать Украину, нагнетать антиукраинскую истерию в своем обществе», - цитирует Кулебу Interfax Украина.

Глава дипведомства отметил, что в посольстве Украины в Беларуси останется ряд сотрудников: «Уверяю, что посольство продолжит эффективно выполнять свою работу по защите прав и интересов граждан Украины на территории Беларуси».