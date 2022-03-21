Российский снаряд повредил аммиакопровод в Чернигове: есть угроза утечки

В Чернигове российские войска обстреляли пищевое предприятие и повредили аммиакопровод, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Российские военные произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города. В 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру», - отметил он.

Чаус отметил, что сейчас концентрация испарений аммиака находится в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших по предварительной информации нет. «Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака», - добавил он.