Макрон будет говорить с Путиным об Украине «столько, сколько нужно»

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным «столько, сколько нужно, чтобы добиться перемирия на Украине».

Также Макрон подчеркнул, что его страна «не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет», передает ТАСС.

Ранее Путин и Макрон провели переговоры по инициативе французской стороны. В Париже рассказали, что Макрон назвал единственным решением украинского кризиса прекращение огня. Однако достичь согласия в этом вопросе политикам пока не удалось.