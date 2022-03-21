Австрийский нефтегазовый гигант продолжит платить России за газ в евро

Австрийский нефтегазовый гигант OMV намерен продолжать платить за газ России в евро в соответствии с действующим контрактом. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн в интервью телеканалу Puls 24.

«Я тоже видел сообщение в СМИ. Нам еще никто не звонил, и у нас действующие контракты, там ничего такого не оговаривалось. Я сейчас подожду, свяжется ли кто-то с нами», - цитирует Штерна ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли компания и дальше платить России в евро, он заявил, что у компании нет другой договорной основы и OMV не смогла бы платить как-либо иначе.