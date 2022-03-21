Совбез ООН не принял резолюцию России

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, передает РИА Новости.

За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. Ни одна страна не проголосовала против резолюции.

Москва запросила 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине.