В Германии раскрыли содержание переговоров Шольца с Путиным и Зеленским

ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта пишет, что политики обсуждали способы дипломатического разрешения ситуации в Украине. Шольц призвал Путина добиваться «скорейшего перемирия» и содействовать улучшению гуманитарной ситуации в стране. Российский лидер проинформировал об инициативах России и Украины по поиску дипломатического решения.

После телефонной беседы с российским лидером Шольц также связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот изложил свою оценку событий и описал ход переговоров с Москвой, сообщила пресс-служба правительства Германии.

«Канцлер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал его оценку текущей ситуации в Украине и переговорного процесса. Они договорились поддерживать связь», - сказано в сообщении.