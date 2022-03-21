В Украине убили тестя Игоря Гиркина

Украинский снайпер убил Сергея Ситоленко — тестя Игоря Гиркина (Стрелкова). Сам Гиркин подтвердил эту информацию.

В «ВКонтакте» Стрелков репостнул сообщение своей жены, в котором она рассказала, что ее 51-летний отец убит под Авдеевкой.

Meduza напоминает, что Ситоленко воевал в Украине с лета 2014 года, он служил в «народной милиции» сепаратистской «ДНР».

Стрелков был «министром обороны «ДНР» и руководил армией сепаратистов. Он проходит обвиняемым по делу о крушении малазийского «Боинга» под Донецком в июле 2014 года.