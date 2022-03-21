Последний репортаж погибшей в Украине журналистки Баулиной: «Войска России под Киевом в полукольце»

В среду вечером сообщалось, что журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелами в Киеве при выполнении редакционного задания. Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района украинской столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

«Наша задача — взять под контроль логистические колонны. Они сами сдадутся, у них нечем будет стрелять. Боекомплекты для них жизненно важны. Если у них есть чем отстреливаться, они будут отстреливаться. Если у них не будет топлива, танки будут стоять на одном месте, а они должны передвигаться с места на место, потому что мы же их видим. А танк кушает столько топлива! Как только они останутся на одном месте, они для нас — мишень, мы их уничтожаем», — рассказал The Insider представитель украинской военной разведки.

По его словам, украинские солдаты отслеживают местоположение танков. Сама украинская армия атакует только территории, которые покинули мирные жители. Кроме того, один из ее гуманитарных вопросов — вывоз людей: «Мы вывозим тех, кто не может сам выехать и кому некуда выехать. Мы долго уговариваем, потому что пожилые люди не хотят уезжать».

Российские войска, по словам разведчика, препятствуют выезду мирного населения: «Более того, они вывозят их в Беларусь и заставляют говорить [на камеру], что они их [людей] спасли, что Зеленского надо убивать и спасибо российским войскам, что они нас освобождают. Это их информационная спецоперация».