США: Путин превратил Украину «в море крови и слез»

«Голос Америки» передает, что Госдепартамент США официально заявляет, что правительство США, основываясь на имеющейся в настоящее время информации, считает, что российские военные в Украине совершили военные преступления. Американская оценка основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников.

В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что, «как и в случае любого предполагаемого преступления, суд, обладающий юрисдикцией в отношении (этого) преступления, должен установить вину и ответственность за совершение каждого конкретного преступления».

Госсекретарь заявил, что США будут добиваться того, чтобы лица, виновные в совершении военных преступлений, понесли ответственность за содеянное. При этом США будут использовать все доступные инструменты, включая уголовное преследование.

Как отмечается в заявлении главы Госдепартамента США, в результате военных действий российских войск разрушены многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, торговые центры, искорежен гражданский транспорт и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены.

Госсекретарь Блинкен отметил, что «многие из объектов, по которым наносили удары российские войска, были четко идентифицированы как (объекты) используемые гражданскими лицами. В том числе мариупольский родильный дом, как было отмечено в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека от 11 марта.

Аналогично квалифицируется удар по зданию театра в Мариуполе, рядом с которым было четко написано слово «дети», написано по-русски, большими буквами, так чтобы это слово было видно с воздуха».

В заявлении Блинкена отмечается, что «войска Путина используют ту же тактику, что применялась в Грозном и сирийском Алеппо, где с помощью бомбардировок мирных городов они пытались сломить волю их жителей. И попытка сделать то же самое в Украине снова потрясла мир, и, по словам президента Зеленского, «погрузила народ Украины в море крови и слез».

Число убитых и раненых, ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе женщин и детей, растет в Украине с каждым днем продолжения войны. По состоянию на 22 марта, только в Мариуполе было убито более 2 400 мирных жителей, согласно официальным данным из этого осажденного города. Помимо этих цифр, ООН официально подтвердила более 2 500 жертв среди гражданского населения Украины, включая убитых и раненых, подчеркивая при этом, что фактические потери, вероятно, выше.