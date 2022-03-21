Зеленский снова обратился к россиянам. Услышат ли его?

"Уверен, что среди вас много тех, кому политика государства противная, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в Интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов, которая делает беднее всех граждан России, каждый день, все больше и больше. Разве это не бессмысленно? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы делать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать, проще отправлять на войну умирать. Украина никогда не угрожала безопасности РФ, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, своих людей", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский призвал россиян рассказывать правду о войне в Украине: "Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасите своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне".

Отметим, что президент Украины и ранее несколько раз обращался к гражданам России.