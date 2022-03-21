В Пентагоне рассказали о новой тактике российских военных в Украине

Российские сухопутные войска, по-видимому, окапываются и занимают оборонительные позиции на расстоянии 15–20 км от Киева, практически не продвигаясь в направлении центра украинской столицы. «Голос Америки» пишет, что об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

По словам источника, похоже, что российские военные больше не пытаются продвинуться в украинскую столицу, а в нескольких районах к востоку от Киева украинские войска смогли оттеснить российских солдат еще дальше. Источник сказал, что российские силы ранее находились в 20-30 км к востоку и северо-востоку, а сейчас находятся примерно в 55 км.

По словам собеседника, вместо этого российские войска прилагают больше усилий для продвижения в Донбассе, в частности, в районах, прилегающих к Луганску и Донецку. США видят, что Россия в настоящее время отдает приоритет боевым действиям в этом регионе, что может являться попыткой окружить украинских военных в этих районах и не дать им продвигаться на запад для защиты других городов.

Источник сообщил, что США наблюдают некоторую активность российских кораблей в Азовском море, в том числе попытки отправить к побережью десантные корабли с припасами, например, с транспортными средствами.