Зеленский: «Уже месяц нашей защиты от попыток стереть нас с лица земли»

«24 марта — месяц нашего сопротивления. Героического сопротивления украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению России. Уже месяц нашей защиты от попыток нас уничтожить, стереть с лица земли», — заявил президент Украины.

24 марта — месяц как украинцы защищают себя от вторжения России, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения, передает УНН.

Владимир Зеленский считает, что первоначальный замысел Кремля развалился еще в первые дни вторжения. По его словам, в РФ думали, что украинцы испугаются и не будут бороться, ошиблись. «Они (русские) ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, какая она ценная. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Дает жизни смысл», - сказал глава украинского государства.

Зеленский напомнил, что российские войска разрушают украинские города, убивают без разбора гражданских людей, захватывают гуманитарные колонны, занимаются мародерством, сжигают музеи, взрывают школы, больницы, университеты, жилые кварталы и прочее.

Зеленский предупредил, что Россия пытается мобилизовать все свои силы в войне против Украины, а «российские войска не знают предела зла».