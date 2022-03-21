Экстренный саммит НАТО: в центре внимания Украина

Байден, который в среду вечером прибыл в Брюссель, также примет участие во встрече «Большой семерки» и саммите Евросоюза.

Президент США Джо Байден и другие лидеры стран НАТО в четверг обсудят меры по расширению военной и гуманитарной помощи Украине. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам внеочередного саммита НАТО по видеосвязи, сообщает «Голос Америки».

В заявлении Белого дома говорится, что одной из главных задач президента США в ходе поездки является укрепление единства среди европейских союзников, стран НАТО и G7 ввиду кризиса в Украине.

Выступая в преддверии саммита, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал предположение, что в четверг НАТО, по всей вероятности, примет решение о наращивании вооруженных сил на своем восточном фланге: «на суше, в воздухе и на море».

Между тем ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США и их партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России. «Речь пойдет о новом пакете санкций», - сказал он, уточнив, что Вашингтон совместно с Европейским союзом также ужесточит уже существующие санкции, чтобы принять меры против возможности их обхода Москвой.

Со своей стороны Великобритания объявила, что намерена передать Украине еще шесть тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. Как отметили в канцелярии премьер-министра Великобритании, в ходе визита глава британского правительства объявит о новом пакете военной помощи Киеву, включающем отправку еще 6 тыс. ракет, в том числе противотанковых.

Великобритания уже направила в Украину более 4 тысяч ПТРК NLAW и противотанковых комплексов Javelin.