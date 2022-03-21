29-й день войны в Украине: под ударами Киевская, Черниговская и Харьковская области

Российским войскам в Украине не удалось продвинуться ни по какому направлению, сообщает Генштаб ВСУ.

«Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха», - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация российских войск продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта). «Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Группировка Воздушных Сил Вооруженных cил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения российских войск, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей российских войск (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном сбитии уточняется», - отмечается в сообщении.