Пентагон заявил об отказе Шойгу и Герасимова от диалога с США

Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение последнего месяца отвергались Москвой, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

Он заявил, что после начала войны в Украине министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли пытались организовать телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Однако российская сторона до настоящего момента отказывалась от диалога, заявил Кирби.

По его словам, Пентагон придерживается мнения, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России «критически важно в настоящее время».

Ранее Министерство обороны России и Пентагон создали канал связи по ситуации в Украине в целях предотвращения инцидентов военного характера.