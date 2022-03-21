Япония выделит $100 миллионов на гумпомощь Украине
Власти Японии планируют выделить дополнительные 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Как рассказали каналу правительственные источники, о соответствующем решении должен объявить японский премьер-министр Фумио Кисида на предстоящей встрече лидеров стран Группы семи (G7) в Брюсселе.
Также Токио планирует удвоить до 200 миллионов долларов размер займа для Киева. Кроме того, Япония рассматривает вариант отправки медработников в соседние с Украиной страны для оказания помощи беженцам.