Украинские военные проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах Киева и, вероятно, отбили Макаров и Мощунь, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

"Существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, успешные контратаки Украины не позволяют российским военным реорганизоваться и возобновить наступление на Киев.

Отмечается, что ВСУ усиливает давление на российские силы к северо-востоку от Киева. Российские военные на этом направлении уже сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и боевым духом.