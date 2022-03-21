Эрдоган и Байден проведут встречу в Брюсселе

Как уже сообщалось, сегодня в Брюсселе стартует экстренный саммит НАТО, на котором лидеры стран альянса обсудят меры по расширению военной и гуманитарной помощи Украине.

Hürriyet сообщает, что сегодня в рамках саммита состоится встреча президентов Турции и США - Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена.

Кроме того, Эрдоган проведет встречи один на один с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Олафом Шольцем.