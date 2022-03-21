Небо закрыто: запрет на полеты на юг России продлили до 1 апреля

В 11 аэропортах центральной и южной части России продолжает действовать ограничение полетов до первого апреля, сообщает пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что рейсы не принимают аэропорты Белгорода, Брянска, Анапы, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курса, Липецка, Симферополя, Элисты и Ростова-на-Дону. Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала "военной спецоперации" России в Украине. Позднее они несколько раз продлевались.