Россия запустила более 1200 ракет по Украине, но у нее еще осталось их очень много, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в интервью ABC News.

"Мы все еще оцениваем, что у них есть подавляющее большинство припасенных ракет "земля-воздух" и крылатых ракет. Несмотря на то, что российские военные потратили множество ракет, подготовленных для действий в Украине, у них еще осталось очень много", - отметил чиновник.

По его словам, российские военные меньше всего используют крылатые ракеты с запуском с воздуха, у них все еще есть "более 50% того, что они собрали до войны". "Но у них все еще есть значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", – добавил он.